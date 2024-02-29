الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز: "مشروع رأس الحكمة مش كرسيين وشمسية على البحر"

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن مشروع تنمية رأس الحكمة يعد مشروعًا استثماريًا ضخمًا، يسهم في تشغيل العديد من الشركات والمصانع في جميع القطاعات.

وأضاف “الباز” خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، الناس بتقول إن رأس الحكمة مشروع سياحي، لكن هناك نمطا من الاستثمارات يجر الكثير خلفه، متابعًا: "نحن نتحدث عن بناء مدينة كاملة البناء، يعني عمل مصانع ومستلزمات إنتاج موجودة.. المشروع يشغل ناس في مختلف المجالات".

وتابع: "إوعى تفتكر إن رأس الحكمة شمسية وكرسيين وواحد بياخد تان على البحر، الموضوع مش كده، نقول هذا الكلام لأن هناك شوشرة طوال الوقت، واحد قال لي إيه المشروع ده فبشرحله، قالي آه قرية سياحية يعني، قولتله يا أخي لا أنت كده بتهزر".

كما أكد الباز أن الأرض لم تُبع، فالحكومة شريكة في هذا المشروع، وهذه الشراكة تعني أن مصر ستبذل الجهد، موضحًا أن رئيس الوزراء قال إن هناك لجنة وزارية لتيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلات والتنسيق بهدف تنفيذ التزامات مصر في هذا المشروع.

وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع مع الشريك الإماراتي سيصنع نموذجًا لبناء شراكات اسثمارية أخرى.

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