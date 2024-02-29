الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لماذا يجب أن نتفاءل بصفقة رأس الحكمة؟.. محمد الباز يُجيب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن الحكومة عقدت اجتماعًا مهمًا بعد أسبوع من توقيع عقد مشروع تطوير رأس الحكمة في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف “الباز” خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن الروح جيدة جدًا والكل متفائل، ورئيس الوزراء قال إن مصر تسلمت اليوم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاسثتمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وغدًا مصر ستتسلم 5 مليارات أخرى.

وتابع: "رئيس الوزراء قال إنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة الدولارية الإماراتية إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين، مصر ستحصل على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه في الصفقة". 

وأشار “الباز” إلى مصداقية الدولة في صفقة رأس الحكمة، متابعًا: "يجب أن نتوقف هنا حول المصداقية في هذا الموضوع يوم الخميس الماضي الحكومة، قالت إنها بصدد التوقيع على صفقة استثمارية ضخمة، وفي اليوم التالي تم توقيع العقود والإعلان عن الأرقام أيضًا بشكل واضح".

الباز يوضح عوائد مشروع تنمية رأس الحكمة

وأضاف: "جزء من المصداقية أن مصر استلمت بالفعل 5 مليارات وغدًا 5 مليارات وإسقاط 5 مليارات من ديون مصر"، مشيرًا إلى أن مصر ستحصل على 35% من صافي أرباح المشروع.

وأوضح الباز أن هناك عوائد دولارية كبيرة من هذا المشروع، ومشكلة مصر الأساسية هي العوائد الدولارية، متابعًا: "ده مشروع على أرض مصر سيدفع ضرائب، وبالتالي عوائد الضرائب ستزيد أيضًا، بالإضافة إلى توفير الملايين من فرص العمل في مراحل عمل المشروع، وتشغيل المصانع في مختلف القطاعات".

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