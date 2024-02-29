محمد الباز: إسرائيل ارتكبت كل الموبقات والجرائم والفواحش فى حق الإنسانية

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن 50 صحفيًا دوليًا اتهموا الإعلام الإسرائيلي بحجب صور الموت والدمار في غزة عن الجماهير في إسرائيل.

وأضاف "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم" أن إسرائيل تحجب المعلومات ليس عن العالم فقط بل عن المواطنين في إسرائيل حتى لا يشاهدوا صور الموت والدمار والمذابح التي ترتكبها إسرائيل.

وأشار إلى أن رسالة الصحفيين الدوليين علقت الجرس في رقبة إسرائيل، وكشفت عن أنها تمنع الصحفيين من الدخول إلى أماكن الأحداث لأنها متحكمة بدرجة كبيرة جدًا.

وأكد "الباز" أن الإعلام الإسرائيلي يمارس أكبر عمليات التضليل وأكبر عمليات الحجب لما يحدث في قطاع غزة؛ لأنه يعرف أنه إذا رأى العالم ما يحدث هناك يمكن أن يتحرك بشكل أكبر رغم أن ما نراه يكشف عن حجم الجحيم هناك.

وتابع: "كم من المجازر والمذابح الإسرائيلية في غزة لا نعرف عنها شيئًا، وكم من الشهداء الذين يُقتلون بدم بارد لا نعرف عنهم شيئًا"، مؤكدًا أن إسرائيل ارتكبت كل الموبقات والجرائم والفواحش في حق الإنسانية.