بعد رسالتهم.. محمد الباز يقترح استضافة مصر 50 صحفيًا دوليًا لتفقد معبر رفح

اقترح الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن تستضيف مصر 50 صحفيًا دوليًا لتفقد معبر رفح، بعدما وقعوا على رسالة موجهة إلى حكومتي مصر وإسرائيل بشأن تغطية الحرب في قطاع غزة.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "أقترح أن تستضيف مصر هؤلاء الصحفيين للوصول إلى معبر رفح، ومعرفة الحقيقة كاملة".

وتابع: "الأمين العام للأمم المتحدة تفقد معبر رفح وتحدث وشهّد العالم أن الموجودين في الجانب الآخر يرفضون أو يعرقلون إدخال المساعدات الإنسانية، هنا الإدانة كانت واضحة جدًا وشهادة الأمين العام للأمم المتحدة واضحة".

كما شدد الباز على ضرورة إيضاح الصورة بالنسبة للصحفيين الدوليين بأن مصر لا ترفض ولا تمانع ولا تعرقل وصول الإعلاميين والمساعدات وكل شيء إلى معبر رفح.

وأكد أن السلطات المصرية يمكن أن توفر لهم كل الدعم في الوصول إلى معبر رفح، متابعًا: "إذا جاء هؤلاء الصحفيون ووقفوا عند معبر رفح ثم عرقلت إسرائيل دخولهم، فهذه إدانة جديدة لإسرائيل".

وكان الباز قد كشف عن تفاصيل رسالة وقّع عليها 50 صحفيًا دوليًا، يطالبون في هذه الرسالة بالوصول الحر وغير المقيد إلى غزة لجميع وسائل الإعلام الأجنبية.