الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد رسالتهم.. محمد الباز يقترح استضافة مصر 50 صحفيًا دوليًا لتفقد معبر رفح

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

اقترح الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن تستضيف مصر 50 صحفيًا دوليًا لتفقد معبر رفح، بعدما وقعوا على رسالة موجهة إلى حكومتي مصر وإسرائيل بشأن تغطية الحرب في قطاع غزة.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "أقترح أن تستضيف مصر هؤلاء الصحفيين للوصول إلى معبر رفح، ومعرفة الحقيقة كاملة".

وتابع: "الأمين العام للأمم المتحدة تفقد معبر رفح وتحدث وشهّد العالم أن الموجودين في الجانب الآخر يرفضون أو يعرقلون إدخال المساعدات الإنسانية، هنا الإدانة كانت واضحة جدًا وشهادة الأمين العام للأمم المتحدة واضحة".

كما شدد الباز على ضرورة إيضاح الصورة بالنسبة للصحفيين الدوليين بأن مصر لا ترفض ولا تمانع ولا تعرقل وصول الإعلاميين والمساعدات وكل شيء إلى معبر رفح.

وأكد أن السلطات المصرية يمكن أن توفر لهم كل الدعم في الوصول إلى معبر رفح، متابعًا: "إذا جاء هؤلاء الصحفيون ووقفوا عند معبر رفح ثم عرقلت إسرائيل دخولهم، فهذه إدانة جديدة لإسرائيل".

وكان الباز قد كشف عن تفاصيل رسالة وقّع عليها 50 صحفيًا دوليًا، يطالبون في هذه الرسالة بالوصول الحر وغير المقيد إلى غزة لجميع وسائل الإعلام الأجنبية.

معبر رفح غزة محمد الباز الحرب في غزة قطاع غزة

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موجهة لمصر وإسرائيل.. محمد الباز يكشف تفاصيل رسالة 50 صحفيًا دوليًا بشأن غزة

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