موجهة لمصر وإسرائيل.. محمد الباز يكشف تفاصيل رسالة 50 صحفيًا دوليًا بشأن غزة

كشف الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تفاصيل توقيع 50 صحفيًا دوليًا على رسالة موجهة إلى مصر وإسرائيل.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، إن الصحفيين يطالبون في هذه الرسالة بالوصول الحر وغير المقيد إلى غزة لجميع وسائل الإعلام الأجنبية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتابع: "من بينهم صحفيون مهمون على رأسهم كريستيان أمانبور من شبكة سي إن إن، قالوا في الرسالة إنه بعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على الحرب في غزة لا يزال المراسلون الأجانب ممنوعين من الوصول إلى القطاع باستثناء الرحلات النادرة والمصحوبة بمرافقة الجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الصحفيين حثوا في الرسالة حكومتي إسرائيل ومصر على السماح لجميع وسائل الإعلام بالدخول بحرية ودون قيود إلى غزة.

كما دعا الصحفيون الدوليون الموقعون على الرسالة حكومة إسرائيل إلى الإعلان علنًا عن سماحها للصحفيين الدوليين بالعمل في غزة، كما دعوا السلطات المصرية بالسماح بالوصول إلى معبر رفح.

الباز: الرسالة تكشف التعنت والرفض من الجانب الإسرائيلي طوال الوقت

وعلق الباز قائلًا: "هذه الرسالة تكشف أمرين، الأول التعنت والرفض من الجانب الإسرائيلي طوال الوقت، وأن مصر تسمح للجميع بالوصول إلى معبر رفح".

واستكمل: "مصر تقول للعالم مسئولين وصحفيين وإعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني تعالوا شوفوا إيه اللي بيحصل أمام المعبر والتعنت الإسرائيلي والإجراءات الإسرائيلية التي تتخذ على الأرض لعرقلة دخول المساعدات".

وأشار إلى أن الصحفيين يقولون في الرسالة إن هناك اهتمامًا عالميًا مكثفًا بالأحداث في غزة، وحتى الآن جاءت التقارير الوحيدة من الصحفيين الذين كانوا موجودين هناك بالفعل.