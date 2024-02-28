محمد الباز: صبري موسي وجيله "أحياء بإبدعاتهم" رغم رحيلهم

قال د.محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، إن تجربة صبرى موسى من القليل أن تتكرر هو وأبناء جيله فى العمل المهنى الصحفى، مثل زينب صادق، ولويس جريس، وغيرهم.

مناقشة كتاب "صبري موسى ساحر الكتابة"

أضاف "الباز" ضمن فعاليات ندوة مناقشة كتاب "صبري موسى ساحر الكتابة" للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، الصادر عن دار ريشة للنشر بالقاهرة، وذلك بمكتبة مصر العامة، بمشاركة الكتاب أيمن الحكيم، والناقد شعبان يوسف، والناقدة د.عزة بدر، ويدير الحوار الإذاعي محمد عبد العزيز، بحضور السفير رضا الطائفي مدير المكتبة، وزوجة الكاتب الراحل الكاتبة ٱنس الوجود، أن جيل صبرى موسى رغم أنهم من الأموات إلا أنهم حاضرين بأعمالهم ومنجزهم، موجها الشكر للكاتبة انس الوجود رضوان التى عمل على تقديم أوراق صبرى موسى للكاتب ايمن الحكيم الذى أخرجها فى هذا الكتاب.

شهد اللقاء مشاركة نخبة من ألمع الكتاب والأدباء من تلاميذ وأصدقاء ساحر الكتابة صبري موسى، الروائي المتفرد صاحب "فساد الأمكنة".. والسينمائي صاحب البصمة وأفلام "البوسطجي" و"قنديل أم هاشم" وغيرها من الروائع السينمائية، والكاتب الصحفي صاحب الرحلات والمغامرات المسجلة باسمه في صحاري مصر وبحيراتها.

جاء في كلمة الناشر حسين عثمان عن الكتاب: "صبري موسى لم يمضِ، كل الدلائل تشير وتؤكد حضوره، فما تركه من إبداع –أدبي وإنساني– يستعصي على النسيان، ففي الرواية والقصة تجد بصمته المُتفردة، وفي السينما وفن السيناريو لا تملك نفسك من الدهشة والإعجاب، وفي أدب الصحراء كان رائدًا، بل استطاع باكتشافاته أن يغيِّر خريطة مصر، وفي العمل الصحفي كان أستاذًا وصاحب طريقة وتلاميذ، وفي الإعداد التليفزيوني تكتشف أنه واضع الأسس والقواعد التي نسير عليها حتى اليوم، وفي الأثر الإنساني يمكنك أن تسمع حكايات بلا عدد ومواقف بلا توقف عن هذا الرجل الذي عاش بأخلاق الفرسان ومبادئ النبلاء في زمن لا يعترف بالنبل والفروسية".

عن الكاتب أيمن الحكيم:

هو كاتب صحفي، نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، تخرج في قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

اهتم الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، بالكشف عن الجوانب الإنسانية والشخصية حول حياة الكثير من الفنانين والشخصيات العامة والأدباء في مصر، حيث وثق الكثير من حياواتهم، في أعمال التي صدرت له، ونذكر منها: كتاب "الحرفوش.. أيام عادل إمام سيرة روائية"، "اسمي بولا.. نادية لطفي تحكي"، "ذكرياتي.. مذكرات هند رستم"، "مزامير القرآن"، "مذكرات الشيخ إمام"، "زمن محسن زايد"، "حضرة المتهم نجيب محفوظ"، "أنغام الروح.. حكايات عن أروع الأغاني الصوفية"، "غرام المشايخ"، "قتلة أم كلثوم"، "بليغ حمدي.. مذكرات شخصية".

أبرز أعمال الأديب صبري موسى

يعد صبرى موسى من أهم الأدباء المصريين، عمل فى الصحافة وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو وكتابة الرواية، كما عمل مقررًا للجنة القصة فى المجلس الأعلى للثقافة وقد ترجمت أعماله لعدة لغات.

صدر له عدة كتب ومؤلفات، نذكر منها، حادث نصف المتر، فساد الأمكنة، السيد من حقل السبانخ، القميص، وجها لظهر، حكايات صبرى موسى، مشروع قتل جارة، وفى أدب الرحلات كتب: فى البحيرات، فى الصحراء، رحلتان فى باريس واليونان، رحلة النسيان.

وفي عالم السينما، كتب صبري موسى معالجة سينمائية وكتابة السيناريو لعدد من الأفلام، مثل البوسطجي، الشيماء، قنديل أم هاشم، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور.