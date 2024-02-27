الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بحضور محمد الباز| مناقشة كتاب "صبرى موسى.. ساحر الكتابة" غدًا

صورة الندوة
صورة الندوة

تستضيف مكتبة مصر العامة، ندوة مناقشة كتاب "صبري موسى.. ساحر الكتابة" للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، والصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وذلك غدًا الأربعاء فى تمام الساعة الرابعة عصرًا بقاعة الندوات بالدور الثالث بمقر المكتبة الكائن ب ٤ شارع جمال حمدان المتفرع من شارع النيل- الجيزة.

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يناقش الكتاب كل من الكاتب والإعلامي د. محمد الباز رئيس مجلسى إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، والكاتب والناقد شعبان يوسف، والأديبة والناقدة الدكتورة عزة بدر، ويدير الحوار الإذاعي محمد عبدالعزيز.. وبحضور الكاتبة الصحفية أنس الوجود رضوان، ورعاية ناشر الكتاب حسين عثمان، وفي ضيافة السفير رضا الطايفي المدير التنفيذي لمكتبة مصر العامة.

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كما تأتى الندوة بمشاركة نخبة من الكتاب والأدباء من تلاميذ وأصدقاء "ساحر الكتابة.. صبري موسى"، وهو الروائي المتفرد صاحب مدرسة أدب الصحراء ومن أشهر أعماله المتميزة "فساد الأمكنة"..والسينمائي صاحب البصمة وأفلام "البوسطجي" و"قنديل أم هاشم"، وغيرها من الروائع السينمائية، والكاتب الصحفي صاحب الرحلات والمغامرات المسجلة باسمه في صحاري مصر وبحيراتها.

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شعبان يوسف: تراث الروائي صبرى موسي "مثير وعظيم"


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صبري موسى أيمن الحكيم دار ريشة للنشر والتوزيع الجيزة محمد الباز

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