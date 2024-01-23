شعبان يوسف: تراث الروائي صبرى موسي "مثير وعظيم"

قال الناقد الأدبي شعبان يوسف إن الكاتب صبرى موسي نشر رحلته فى الصحراء برسوم الفنان مصطفى رمزى والتي نشرتها “صباح الخير” وهو ما جمع فيما بعد العام الماضي فى كتاب عن دار ريشة للنشر تحت عنوان "بين البحر والصخر".

أضاف يوسف، ضمن فعاليات ندوة مناقشة كتاب "بين الصخر والبحر.. مصر كما رآها صبرى موسي" للكاتب والروائى الراحل صبرى موسى، التي بدأت منذ قليل وتعقدها اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين بقاعة طه حسين فى الدور الرابع لمبنى النقابة أن هذه الرحلة كانت مقدمة لرواية صبرى موسي "فساد الأمكنة" فى ستينات القرن الماضي.

أشار إلى زيارته الثانية فى البحيرات وهى من رسوم عنايت وكان يتمنى أن يتضمنه هذا الكتاب وهو ما يامله فى طبعات جديدة، مؤكدا أن صبرى موسي له تراث صحفى مثير وعظيم كما أشرف على رسائل بريد القراء وغيرها من المقالات التى كشفتت عن مصر الستينات.

وجمع صبرى موسى مادة الكتاب فى ستينيات القرن الماضي، وأعدها للنشر حسين عثمان وشارك فى ندوة نقابة الصحفيين الروائى محمد إبراهيم طه، والدكتورة فاطمة الصعيدى، ويدير الندوة الكاتب والناقد شعبان يوسف.

تأتي ندوة "بين الصخر والبحر" بمناسبة ذكرى رحيل مؤسس أدب صحراء الروائى صبري موسى والتي تحل اليوم 18 يناير.