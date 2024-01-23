الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"التاجر لما أفلس".. رواية جديدة لـ إيمان الدواخلي بمعرض الكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثا عن دار كتوبيا للنشر والتوزيع رواية "التاجر لما أفلس" تأليف الدكتورة إيمان الدواخلي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والتي تنطلق فعالياتها غدا الأربعاء وتستمر حتى 6 من شهر فبراير المقبل.

"في الموت فتن".. رواية جديدة للكاتبة هيلانة الشيخ بمعرض الكتاب

«التاجر لمَّا أفلس» عنوان أول عدد من سلسلة «وِرد الحكاوي»

«التاجر لمَّا أفلس» هو عنوان أول عدد من سلسلة «وِرد الحكاوي»، وهي روايات من زمن قديم، منذ مئات السنين، في إطار هو خلط من الواقع وخيال السحر والجان، كل عدد حكاية منفصلة، تتصل من خلال الأبطال والأماكن، وتحمل في داخلها بعض رسومات ملونة رسمها الفنان مؤمن خالد يدويًّا خصيصًا للشخصيات والأحداث، ليزداد تجسد المشاهد لعين القارئ، ويقترب أكثر من أبطال السلسلة.

txt

صدور رواية "قيعان الشمال" للكاتب مجدى يونس

في رواية "التاجر لمَّا أفلس" تبدأ حكاية أبي الخوالد تاجر القماش الذي ارتكن إلى الماضي وتفرغ للحزن عليه، حتى أفلس ووجب عليه أن يجد مخرجًا مما وصل إليه.. أما العدد الثاني، فنجده حكاية جديدة، عن عفريتة تدعى چَهرا، تتصل حكايتها بأبطال العدد الأول، ولكن تظل حكاية منفصلة يمكن قراءتها وحدها تحت عنوان "أبو عين زائغة".

أما عن الدكتورة إيمان الدواخلي، فهي كاتبة مصرية وطبيبة تخدير، من مواليد 1968، ولها عدد كبير من الروايات والمجموعات القصصية، أهمها أذان السندباد، المحلسة، وأعرفك عن نفسي، وكانت في أعمالها تتمسك بالواقعية الشديدة، وبتعرية المجتمع.

صدر حديثا دار كتوبيا للنشر والتوزيع التاجر لما أفلس إيمان الدواخلي معرض القاهره الدولي للكتاب

الأكثر قراءة

عاجل| على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

عاجل.. ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب الأقصر.. شعر بها السكان

نتنياهو: عشنا أمس أحد أصعب أيام الحرب فى غزة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس