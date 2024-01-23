"التاجر لما أفلس".. رواية جديدة لـ إيمان الدواخلي بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار كتوبيا للنشر والتوزيع رواية "التاجر لما أفلس" تأليف الدكتورة إيمان الدواخلي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 والتي تنطلق فعالياتها غدا الأربعاء وتستمر حتى 6 من شهر فبراير المقبل.

«التاجر لمَّا أفلس» عنوان أول عدد من سلسلة «وِرد الحكاوي»

«التاجر لمَّا أفلس» هو عنوان أول عدد من سلسلة «وِرد الحكاوي»، وهي روايات من زمن قديم، منذ مئات السنين، في إطار هو خلط من الواقع وخيال السحر والجان، كل عدد حكاية منفصلة، تتصل من خلال الأبطال والأماكن، وتحمل في داخلها بعض رسومات ملونة رسمها الفنان مؤمن خالد يدويًّا خصيصًا للشخصيات والأحداث، ليزداد تجسد المشاهد لعين القارئ، ويقترب أكثر من أبطال السلسلة.

في رواية "التاجر لمَّا أفلس" تبدأ حكاية أبي الخوالد تاجر القماش الذي ارتكن إلى الماضي وتفرغ للحزن عليه، حتى أفلس ووجب عليه أن يجد مخرجًا مما وصل إليه.. أما العدد الثاني، فنجده حكاية جديدة، عن عفريتة تدعى چَهرا، تتصل حكايتها بأبطال العدد الأول، ولكن تظل حكاية منفصلة يمكن قراءتها وحدها تحت عنوان "أبو عين زائغة".

أما عن الدكتورة إيمان الدواخلي، فهي كاتبة مصرية وطبيبة تخدير، من مواليد 1968، ولها عدد كبير من الروايات والمجموعات القصصية، أهمها أذان السندباد، المحلسة، وأعرفك عن نفسي، وكانت في أعمالها تتمسك بالواقعية الشديدة، وبتعرية المجتمع.