أيمن الحكيم: 3 كتب فى الطريق.. وإعادة طباعة عملين

أعمال أدبية جديدة في 2024

قال الناقد الفني أيمن الحكيم إنه ينتظر صدور كتابين جديدين خلال العام 2024 عن دار ريشة للنشر؛ الأول بعنوان "مثقفون ومتصوفون علمانيون على باب الله" عن مجموعة من المبدعين والمثقفين عن الجانب الصوفى فى حياتهم؛ منهم عزت العلايلي ومحمد فاضل ومحمد سلماوى وجابر عصفور وكتابه الثاني لهذا العام وهو بعنوان "صبرى موسى ساحر الكتابة" وهو عبارة عن سيرة ذاتية للمبدع الراحل صبرى موسي، وعن دار إنسان يصدر كتاب "احمد فؤاد نجم.. مذكرات لم يكتبها الفاجومى" وهو عبارة عن سيرة أحمد فؤاد نجم فى زمن مبارك ومذكراته فى الثلاثين سنة الاخيرة من حياته؛ وتتضمن على شهادات جديدة.

إعادة طباعة عملين خلال 2024

الحكيم أضاف لـ"الدستور" أنه ينتظرخلال العام الجديد ايضًا إعادة طباعة كتابه "مذكرات الشيخ امام" عن دار "كنوز"، واعادة طبع لكتابه عن "فرقة رضا" عن دار انسان، وهو كتاب يتناول تاريخ الفرقة الشعبية العريق.

مهرجان السينما العربية فى دورته الأولي

على جانب آخر، يترأس الحكيم مهرجان السينما العربية في دورته الأولى والمقرر إطلاقها في 29 أبريل المقبل، برئاسة الفنانة لبني عبد العزيز، والدكتورة سناء هاشم، والمخرجة إيناس الدغيدي رئيس لجنة التحكيم، ويوسف العميري رئيس جمعية خليجيون في حب مصر، والدكتور سمير فرج، والسيناريست عبد الرحيم كمال عضو اللجنة العليا للمهرجان.

والمهرجان تنظمه مؤسسة "إبداع" للثقافة والفنون برئاسة مدير التصوير السينمائي "سمير فرج" وبرعاية عدد من الهيئات العربية الفنية والثقافية والسياسية ويضم في لجنته الاستشارية الفنانة إلهام شاهين والسيناريست عبد الرحيم كمال والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، كما يضم في هيكله التنظيمي ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما، والناقد السينمائي أحمد سعد الدين والمخرج سامي محمد علي.