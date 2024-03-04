الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شكرى: بحثنا مجالات التعاون مع وزيرة الخارجية الهولندية خاصة "الهيدروجين الأخضر"

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الزيارة التي تقوم بها وزيرة الخارجية الهولندية لمصر للمرة الثانية خلال شهور قليلة تعكس حرص بلادها على العلاقات مع مصر. 

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الهولندية بمقر وزارة الخارجية اليوم الإثنين، أن المباحثات المعمقة شهدت تناول العلاقات الثنائية، إضافة إلى العديد من مجالات التعاون المتنوعة منها الهيدروجين الأخضر والتكنولوجيا، حيث تم بحث مجالات التعاون الواعدة خاصة في الهيدروجين الأخضر.

وتابع أنه بحث الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والتنسيق والاستفادة من العلاقات مع الجانب الهولندي.

وعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، جلسة مباحثات مع وزيرة خارجية مملكة هولندا "هانكي بروينز سلوت"، التي تقوم حاليًا بزيارة إلى القاهرة.

وزير الخارجية سامح شكري وزيرة الخارجية الهولندية مؤتمر صحفي الأخضر والتكنولوجيا الهيدروجين الاخضر

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