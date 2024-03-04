الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: طرح إدارة وتشغيل المطارات يأتى لتحسين بيئة الاستثمار

المطارات
المطارات

قال الدكتور عبداللطيف وهبة الكاتب الصحفي، إنّ الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، يأتي لتحسين بيئة الاستثمار والقطاع الخاص من أهم مستهدفات التنمية للدولة المصرية، ودائما استعانة الدولة بالقطاع الخاص يعبر عن ثقة الدولة.

وأوضح وهبة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن طرح المطارات يعني دخول شركات محلية أو أجنبية لإدارة وتطوير مرافق المطارات  المصرية، وذلك في إطار الشفافية لتحقيق المنافسة العدالة بين جميع القطاعات سواء حكوميا أو خاصا.
 

الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص

وتابع الكاتب الصحفي، أنه في جميع دول العالم يوجد شركات أجنبية لإدارة المطارات، وهذه حالة مكررة في العديد من الدول وشركات شبه حكومية بالعالم تدير مطارات لجذب الرحلات الجوية.

وأضاف، أن هذا سيكون عبارة عن شراكة استثمارية يتم من خلالها إدخال التكنولوجيا، وتعظيم الاستفادة من الأصول الخاصة بالدولة.

الكاتب الصحفى الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات والقطاع الخاص الاستثمار شركات محلية او أجنبية سواء حكومى او خاص

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