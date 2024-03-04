"بعد رأس الحكمة".. خبير اقتصادى يوضح مردود صفقة طرح إدارة وتشغيل المطارات

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدنى لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص، بأن الفترة الماضية شهدت تطويرًا كبيرًا بالمطارات ورفع قدراتها، ويعتبر طرحها يأتي لتعظيم مشاركة القطاع الخاص.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن طرحها سيكون له مردود إيجابي، وستكون بمثابة صفقة كبيرة ولها دور في جذب استثمارات أجنبية، وهي في اتجاه صفقة "رأس الحكمة" والمشاركة ودعوة جادة للمستثمر الأجنبى، خاصة بعد التوسع في المطارات والمطار الخاص بمشروع رأس الحكمة.



الحكومة تطرح إدارة وتشغيل المطارات للقطاع الخاص

وتابع الخبير الاقتصادي أن مصر وضعت البنية التحتية لإنشاء والتوسع في المطارات، وطرح اليوم هو دعوة للمستثمرين للتطوير وإدارة والاستفادة من إمكانات المطارات المتواجدة بالفعل، ليضاف التطوير.