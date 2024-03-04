الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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شكرى: الوصول إلى وقف إطلاق النار أمر جوهرى لإنهاء الكارثة الإنسانية

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية سامح شكري، إن الوصول إلى وقف إطلاق النار أمر جوهرى لإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، بالإضافة إلى مراعاة اقتراب شهر رمضان.

وأضاف شكرى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الهولندية بمقر وزارة الخارجية اليوم الإثنين، أنه جار التنسيق مع قطر، للوصول لوقف إطلاق النار، حيث إن الوضع الإنساني يتطلب العمل بشكل فوري على وقف إطلاق النار، موضحًا أن هناك حاجة ملحة لإرادة سياسية للوصول إلى هذه النقطة.

وأشار إلى تصريحات نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس حول ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، موضحًا أنه من المهم أن تتواكب هذه التصريحات مع خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن في إطار ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئوليته في هذا الإطار.

وزير الخارجية سامح شكري القطاع رمضان

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