الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خبيرة اقتصاد: إجراءات الإفراج الجمركى أدت إلى السيطرة على توازن الأسواق

الإفراج الجمركي
الإفراج الجمركي

قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة هي الداعم الحقيقي للمواطن، والمؤسسات المصرية تتابع بصفة مستمرة أحوال الأسواق والمواطنين، لافتة إلى أن المؤسسات المعنية تتعامل باحترافية مع الأزمة الاقتصادية، وبنوع من الابتكار السياسي.
وأضافت "علي"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التدفقات النقدية عندما جاءت إلى الدولة، كانت الأولوية هي المواطن المصري.


الدولة المصرية سهلت مجموعة من الإجراءات للمستوردين 

وأشارت الخبيرة الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية سهلت مجموعة من الإجراءات للمستوردين، عن طريق توفير الاعتمادات المستندية والتحويلات، حتى يستطيع المستوردين التعامل مع البنك المركزي، مشيرة إلى الإجراءات التي وضعتها وزارة المالية، لتسهيل عملية خروج السلع.
وتابعت، أن إجراءات الإفراج الجمركي، أدت إلى السيطرة على توازن الأسواق مؤكدة أن الأسواق بدأت تستجيب لإجراءات وزارة المالية.

الدكتورة وفاء على أ استاذ الاقتصاد المؤسسات لإجراءات وزارة المالية للمستوردين

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