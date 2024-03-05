الثلاثاء 05 مارس 2024
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توك شو

خبير اقتصادى: تخطينا الكثير من الضغوط من خلال المبادرات واتفاقية رأس الحكمة

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية حاليًا تتجه لإحداث استقرار في الأسواق بعد فترة من الاضطرابات المرتبطة باضطراب سوق الصرف، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان يؤكد دائمًا أن أزمة الدولار ستمر وهذا ما يحدث حاليًا.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري عمل على تخطي الكثير من الضغوط من خلال إطلاق المبادرات المختلفة، والتي وصلت لقمتها مع اتفاقية رأس الحكمة، حيث تم من خلالها سد الفجوة التمويلية.

خبير اقتصادي يُعدد جهود الدولة في تخطي الضغوطات الاقتصادية العالمية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هناك توجيهات فورية من قبل الرئيس السيسي بالإفراج الفوري عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية، حيث نتحدث عن 1.3 مليار دولار بضائع، والتي سيكون لها تأثير ضخم على الأسواق وتحقيق التوازن المطلوب فيها، مؤكدًا أن هذا الإفراج يأتي في توقيت مهم للغاية، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين.

الخبير الاقتصادي الاقتصادية العالمية الاقتصاد المصرى الفجوة التمويلية المبادرات

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