خبير يكشف تفاصيل العثور على الجزء العلوى المٌكتشف لتمثال الملك رمسيس الثانى

كشف الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، تفاصيل العثور على الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني خلال كشف أثري بمحافظة المنيا، وقال إن التمثال مصنوع من الحجر الجيري يبلغ ارتفاع الجزء المكتشف نحو 3.80 متر.

وأضاف الخبير الأثري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجزء المكتشف يصور الملك رمسيس الثاني أثناء جلوسه مرتديا التاج المزدوج والذي يمثل تاج الشمال وتاج الجنوب، ما يوضح أن هذا الملك كان مسيطرا على كافة أنحاء البلاد خلال حكمه، موضحا أنه يظهر على الجزء العلوي من عمود ظهر بالتمثال كتابات باللغة الهيروغليفية لألقاب تمجيد الملك، ويصل حجم التمثال عند تركيب الجزء السفلي له إلى نحو 7 أمتار.

تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني

وأوضح "عامر"، أنه جرى اكتشاف جزء التمثال خلال أعمال بعثة أثرية مشتركة بدأت الحفر بالمنطقة العام الماضي، وتسعى لمحاولة الكشف عن المركز الديني لمدينة الأشمونيين خلال عصر الدولة الحديثة وحتى العصر الروماني والتي تضم عددا من المعابد من بينها معبد الملك رمسيس الثاني.