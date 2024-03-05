الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

عبدالمهدي مطاوع
عبدالمهدي مطاوع

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، موضحًا أن سامح شكري وزير الخارجية لم يتوقف خلال الفترة الماضية، وأجرى العديد من اللقاءات والاجتماعات والمباحثات، وآخرها منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بهدف شرح خطورة ما يحدث في القطاع، وتأثيره على الاستقرار والأمن الدولي.

وأضاف المحلل السياسي، مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أهمية أن يكون هناك مسار من أجل خلق رؤية سياسية لحل القضية الفلسطينية بشكل نهائي، موضحًا أن هذه الحرب لن يكون انعكاسها فقط على الفلسطينيين، ولكن ستنعكس على استقرار المنطقة بشكل عام.

مصر تستقبل المصابين والمرضى لعلاجهم في المستشفيات المصرية

وأوضح المحلل السياسي أن مصر تستقبل المصابين والمرضى لعلاجهم في المستشفيات المصرية، وتدخل مستلزمات الخيام والمساعدات الطبية والمواد الإغاثية، وأقامت مخيمًا متكاملًا داخل قطاع غزة لاستقبال العائلات والأسر، مبينًا أن المساعدات المصرية تجاوزت 82% من إجمالي المساعدات التي دخلت لغزة خلال الـ100 يوم الأولى.

المحلل السياسي الفلسطيني للقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية الفلسطينيين المستشفيات المصرية لـ100 يوم الأولى والمساعدات

مواد متعلقة

أستاذ التخطيط العمرانى: لجان دورية تتفقد المناطق المطورة كل 3 أشهر

محلل سياسى: مصر تلعب دورًا كبيرًا لوصول المساعدات لغزة فى ظل التعنت الإسرائيلى

الرئيس السيسى: بحثت ورئيس وزراء أرمينيا زيادة التبادل التجارى والاستثمار

الرئيس السيسى ورئيس وزراء أرمينيا يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

"القومى للبحوث" يوضح دور الصيام فى تقليل ضغط الدم وضبط السكر

مستشار وزير الزراعة: 274 منفذ بيع لـ"خير مزارعنا"

خبير اقتصادى: تخطينا الكثير من الضغوط من خلال المبادرات واتفاقية رأس الحكمة

خبير يكشف تفاصيل العثور على الجزء العلوى المٌكتشف لتمثال الملك رمسيس الثانى

الأكثر قراءة

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

مستريح المطاعم.. قضية نصب كبرى يفجرها 150 ضحية فقدوا 50 مليون جنيه.. صور ومستندات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا