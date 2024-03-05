محلل سياسى: مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة للتوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية، موضحًا أن سامح شكري وزير الخارجية لم يتوقف خلال الفترة الماضية، وأجرى العديد من اللقاءات والاجتماعات والمباحثات، وآخرها منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بهدف شرح خطورة ما يحدث في القطاع، وتأثيره على الاستقرار والأمن الدولي.

وأضاف المحلل السياسي، مداخلة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن أهمية أن يكون هناك مسار من أجل خلق رؤية سياسية لحل القضية الفلسطينية بشكل نهائي، موضحًا أن هذه الحرب لن يكون انعكاسها فقط على الفلسطينيين، ولكن ستنعكس على استقرار المنطقة بشكل عام.

مصر تستقبل المصابين والمرضى لعلاجهم في المستشفيات المصرية

وأوضح المحلل السياسي أن مصر تستقبل المصابين والمرضى لعلاجهم في المستشفيات المصرية، وتدخل مستلزمات الخيام والمساعدات الطبية والمواد الإغاثية، وأقامت مخيمًا متكاملًا داخل قطاع غزة لاستقبال العائلات والأسر، مبينًا أن المساعدات المصرية تجاوزت 82% من إجمالي المساعدات التي دخلت لغزة خلال الـ100 يوم الأولى.