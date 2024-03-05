أستاذ التخطيط العمراني: لجان دورية تتفقد المناطق المطورة كل 3 شهور

قال الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن بعض المواطنين المقيمين بالمناطق المطورة يحاولون تغيير الشكل العمراني من خلال تبديل البناء الداخلي للوحدات مما ينعكس على المظهر الخارجي.

وكشف الدكتور سعيد حسانين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه في حالة رصد المخالفين يتم أولا التنبيه على المواطن بإعادة الوضع كما كان، وإذا لم يحدث فيتعرض الفاعل لأنواع متدرجة من العقاب التي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية من المواطن.

الدولة تهتم بمتابعة المناطق المطورة عبر إرسال لجان تتفقد المواقع بصفة دورية

وأضاف حسانين، أن الدولة المصرية تتابع المناطق المطورة دائما، حيث خصصت لها لجانا دورية تتفقد المواقع كل 3 شهور للحفاظ على استدامة الشكل الحضاري، موضحا أن أي مشروع يتم إنشاؤه أو حتى التخطيط له يجب متابعته بصفة دورية حتى لا تتغير المبادئ الأساسية الموضوعة له.