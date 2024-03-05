الرئيس السيسى: بحثت ورئيس وزراء أرمينيا زيادة التبادل التجارى والاستثمار

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته باستقبال رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" والوفد المرافق له، في زيارة تظهر مدى اهتمام الجانبين بتعزيز وتطوير التعاون المشترك وتحقيق المصللح المشتركة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين المصري والأرميني.

الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر وأرمينيا تاريخية

وتابع الرئيس، أن المباحثات تناولت زيادة حجم التبادل التجاري، والتواجد الاستثماري، من خلال استكشاف مجالات التعاون الجديدة، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية.