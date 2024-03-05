الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: بحثت ورئيس وزراء أرمينيا زيادة التبادل التجارى والاستثمار

الرئيس السيسي ورئيس
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أرمينيا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته باستقبال رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" والوفد المرافق له، في زيارة تظهر مدى اهتمام الجانبين بتعزيز وتطوير التعاون المشترك وتحقيق المصللح المشتركة. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين المصري والأرميني.

الرئيس السيسي: العلاقات بين مصر وأرمينيا تاريخية 

وتابع الرئيس، أن المباحثات تناولت زيادة حجم التبادل التجاري، والتواجد الاستثماري، من خلال استكشاف مجالات التعاون الجديدة، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية والدوائية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وزراء أرمينيا اكسترا نيوز مؤتمر الصحفي المباحثات الذكاء الاصطناع الصناعات الغذائية والدوائية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى ورئيس وزراء أرمينيا يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

"القومى للبحوث" يوضح دور الصيام فى تقليل ضغط الدم وضبط السكر

مستشار وزير الزراعة: 274 منفذ بيع لـ"خير مزارعنا"

خبير اقتصادى: تخطينا الكثير من الضغوط من خلال المبادرات واتفاقية رأس الحكمة

خبير يكشف تفاصيل العثور على الجزء العلوى المٌكتشف لتمثال الملك رمسيس الثانى

السفير محمد العرابى: الأمن القومى المصرى يبدأ من خارج حدودنا

خبيرة اقتصاد: إجراءات الإفراج الجمركى أدت إلى السيطرة على توازن الأسواق

استشارى طاقة متجددة: مصر  تحتل المرتبة الأولى إقليميًا والمرتبة الثانية عالميًا فى إنتاج الهيدروجين الأخضر

الأكثر قراءة

رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

مستريح المطاعم.. قضية نصب كبرى يفجرها 150 ضحية فقدوا 50 مليون جنيه.. صور ومستندات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا