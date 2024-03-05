"القومى للبحوث" يوضح دور الصيام فى تقليل ضغط الدم وضبط السكر

قال الدكتور خالد يونس، رئيس قسم الباطنة بالمركز القومي للبحوث، إن الدراسات أظهرت أن صيام رمضان قد يكون مفيدًا لمرضى الكبد وضغط الدم، والكوليسترول، مشيرة إلى أن الطعام يعد عنصرًا أساسيًا في علاج أمراض الكبد، إذ يمثل من 70% إلى 80% من العلاج.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الأدوية تلعب أيضًا دورًا مهمًا في علاج بعض أمراض الكبد، لكنها ليست بديلًا عن اتباع نظام غذائي صحي.

نصائح لاتباع نظام غذائي صحي

وقدم رئيس قسم الباطنة بالمركز القومي للبحوث، عدة نصائح منها ضرورة استشارة إخصائي التغذية لمعرفة النظام الغذائي المناسب، وتنظيم مواعيد الأدوية، لأن تغير مواعيد الأدوية من أكبر التحديات التي تواجه المرضى.