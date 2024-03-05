الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محلل سياسى: مصر تلعب دورًا كبيرًا لوصول المساعدات لغزة فى ظل التعنت الإسرائيلى

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قال  الدكتور حامد فارس، أستاذ في العلاقات الدولية، إن مصر تلعب دورًا كبيرًا لخدمة القضية الفلسطينية، إذ تواصل جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحشد المجتمع الدولي لدعم القضية، موضحًا أنها تعمل على إيجاد مخرج سياسي داعم لكيفية تنفيذ مبادئ حل الدولتين، بما يتوافق مع القرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

 جهود مصر الإغاثية الآن متنوعة ومتغيرة

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن جهود مصر الإغاثية الآن متنوعة ومتغيرة، إذ ترسل المساعدات الإنسانية إلى غزة بأكثر من طريقة سواء جويًا أو بريًا، لأن إسرائيل متعنتة وبشكل واضح منذ اللحظة الأولى في تحقيق مخططها، وهو التهجير القسري لأهالي شمال قطاع غزة.

مصر أسقطت المساعدات الإنسانية بهدف رفع المعاناة عن الفلسطينيين

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن مصر أسقطت المساعدات الإنسانية بهدف رفع المعاناة عن الفلسطينيين، وهناك تحركات على كل المحاور والاتجاهات بهدف دعم الأشقاء الفلسطينيين.

الدكتور حامد فارس أستاذ في العلاقات الدولية مصر لقضية الفلسطينية المساعدات الإنسانية غزة جهود مصر الفلسطينيين

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