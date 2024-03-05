الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رام الله ترحب بموقف مجلس التعاون الخليجى بشأن دعم القضية الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالبيان الختامي الذي صدر بالأمس، عن الدورة 159 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية، في العاصمة السعودية الرياض، ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وثمنت الخارجية الفلسطينية في بيان لها الثلاثاء، تأكيد المجلس على الموقف الثابت من مركزية القضية الفلسطينية، والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة، والمشروعة، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولته على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

txt

رياض منصور لـ"الأمم المتحدة": شعب فلسطين سيتحرر.. وإسرائيل يجب ألا تفلت من العقاب

كما رحبت الخارجية الفلسطينية بدعوة الوزراء للدول للمبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وحل الصراع، وفقًا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك إدانة الاستيطان بكافة أشكاله، باعتباره باطلا وغير شرعي، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه المواقف هي امتداد أصيل لسياسة ومواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عنها، والعمل لتحقيقها في المحافل كافة.

تحذيرات من مجاعة وشيكة في شمال غزة.. والمطالبة بممرات آمنة للمساعدات

وسلط مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على مناشدة برنامج الغذاء العالمي بتوفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان شمال قطاع غزة؛ لتجنب مجاعة وشيكة في ظل الظروف القاسية التي يعيش فيها سكان القطاع جراء الحرب المشتعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت كاتبة المقال إيما جراهام هاريسون إلى تصريحات مدير برنامج الغذاء العالمي في الأراضي الفلسطينية ماثيو هولينجورث التي أكد فيها حاجة سكان القطاع إلى المساعدات ولاسيما سكان شمال القطاع، لافتا إلى أن استهداف القوات الإسرائيلية لقافلة مساعدات إنسانية مؤخرا، والذي تسبب في مقتل ما يربو على 100 شخص، يشكل مأساة إنسانية حقيقية والتي كان يجب منعها.

txt

"القاهرة الإخبارية": سقوط عدد من الجرحى بقصف إسرائيلى لتجمع للمواطنين بوسط غزة

الخارجية الفلسطينية مجلس التعاون الرياض القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

وصول أكثر من 34 شهيدًا لمجمع الشفاء الطبى ومستشفى غزة الأوروبى

مستوطنو طائفة الحرديم يغلقون الشوارع رفضًا لقانون التجنيد فى جيش الاحتلال

صحفي فلسطيني من دير البلح يكشف لـ"الدستور" الأوضاع الحالية مع استمرار القصف

مقرر الأمم المتحدة: السبيل لوقف إطلاق النار بغزة فرض عقوبات على إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توسع حرب الإبادة لتشمل رفح والمجاعة بدأت تحصد الأرواح

"حماس": نعمل بكل جدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان وتكثيف دخول المساعدات

سرايا القدس تعلن حصيلة اشتباكاتها مع قوات الاحتلال بقطاع غزة

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" ملامح الهدنة المرتقبة وإعلانها خلال مفاوضات القاهرة

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

عاجل.. تاجر يكشف مفاجأة عن أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فودافون تكشف سبب تعطل بعض خدماتها: سنعوض العملاء المتضررين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

سفير إسرائيل يطالب بعدم المشاركة فى اجتماعات وزراء حكومة الحرب فى واشنطن