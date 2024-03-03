الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مقرر الأمم المتحدة: السبيل لوقف إطلاق النار بغزة فرض عقوبات على إسرائيل

غزة
غزة

صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، اليوم الأحد، بأن السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو فرض عقوبات على  إسرائيل.

وقال فخري في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل تعمدت تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مرجحا أنه ربما تكون المجاعة قد بدأت تحدث بالفعل الآن.

وشدد المسؤول الأممي على أن الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في قطاع غزة هي الوقف الفوري لإطلاق النار.

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فلسطينيون: مفاوضات القاهرة تضع «الرتوش الأخيرة» على اتفاق الهدنة فى غزة

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: على إسرائيل إبقاء المعابر مفتوحة فى غزة

وسبق، ودعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إسرائيل لإبقاء المعابر مفتوحة في غزة وفتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات للشعب الفلسطيني، وفقًا لنبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأكدت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية لا تصل بشكل كاف إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وهم بأمس الحاجة إليها.

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سرايا القدس تعلن حصيلة اشتباكاتها مع قوات الاحتلال بقطاع غزة

 

الامم المتحدة الغذاء وقف إطلاق النار قطاع غزة إسرائيل

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