مقرر الأمم المتحدة: السبيل لوقف إطلاق النار بغزة فرض عقوبات على إسرائيل

صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، اليوم الأحد، بأن السبيل الوحيد لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو فرض عقوبات على إسرائيل.

وقال فخري في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل تعمدت تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مرجحا أنه ربما تكون المجاعة قد بدأت تحدث بالفعل الآن.

وشدد المسؤول الأممي على أن الطريقة الوحيدة لمنع المجاعة في قطاع غزة هي الوقف الفوري لإطلاق النار.

المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: على إسرائيل إبقاء المعابر مفتوحة فى غزة

وسبق، ودعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، إسرائيل لإبقاء المعابر مفتوحة في غزة وفتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات للشعب الفلسطيني، وفقًا لنبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأكدت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة أن المساعدات الإنسانية لا تصل بشكل كاف إلى الفلسطينيين في قطاع غزة وهم بأمس الحاجة إليها.