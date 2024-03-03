الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سرايا القدس تعلن حصيلة اشتباكاتها مع قوات الاحتلال بقطاع غزة

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم الأحد، أن قواتها قصفت تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون في حي الزيتون.

وأكدت سرايا القدس أن قواتها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة، وفقا لما نقلته وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء.

وأضافت سرايا القدس أنها أطلقت صاروخ 107 موجه على مبنى تحصنت به قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لإيقاع القوة بين قتيل وجريح.

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سرايا القدس تستهدف تجمع للجنود في محور التقدم نتساريم جنوب غزة

وفي وقت سابق، قات سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون مواضع تجمع آليات وجنود العدو الصهيوني في محور التقدم "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وفي سياق آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد، استهداف عدد من الفلسطينيين في حي الزيتون، زاعما أنهم تابعون لحركة حماس.

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سرايا القدس تنشر مشاهد من معارك ضد قوات الاحتلال

وأضاف أدرعي في منشور له عبر منصة إكس، أن جيش الاحتلال قضي على ما يزيد على مائة شخص حتي الآن.

وأشار أدرعي إلى تدمير بنى تحتية، زاعما أنها أنفاق تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، منها المصانع والمستودعات لصناعة وتخزين الوسائل القتالية، علي حد زعمه.

كما أعلن متحدث الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل عدد من الفلسطينيين وتم التحقيق معهم، مشيرا إلي أنهم قدموا معلومات استخباراتية بشأن حركتي حماس والجهاد.

وأوضح أدرعي أنه تم العثور على المئات من حفر إطلاق القذائف الصاروخية ومنصات إطلاق القذائف الصاروخية وتم تدميرها.

سرايا القدس جنود الاحتلال حي الزيتون جنوب غزة جيش الاحتلال

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