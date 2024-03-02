سرايا القدس تدعو إلى النفير العام فى كل الميادين العالمية أول أيام رمضان

قال أبوحمزة، الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، إن الفصائل تواصل التصدي والدفاع عن تراب فلسطين في الضفة الغربية وكل محاور القتال في قطاع غزة، لافتًا إلى أن القيادة والسيطرة التي مازالت قائمة لم تتأثر.

وأضاف أبوحمزة، في كلمة تليفزيونية مساء السبت: "دمرنا عددًا من الآليات والدبابات، وأسقطنا مسيرات وفجرنا صاروخًا من طراز إف 16 بعد إعادة تدويره جنوب حي الزيتون"، مردفًا: "إن مسألة اليوم التالي في القطاع لا يحدده إلا المجاهدون ومن خاض معركة الشرف والكرامة، والمقاومة الفلسطينية منذ نشأتها لا ترتبط بإمكانيات، فطالما استمر الاحتلال استمرت المقاومة".

تابع: "شهر رمضان هو شهر الصيام والنفير وندعو أمتنا لكسر الصمت والتقرب إلى الله، وليكن شهر رمضان شهر الرعب والقلق على الكيان الصهيوني"، معلنًا استمرار معركة طوفان الأقصى على أساس وحدة الساحات في غزة والضفة ولبنان والعراق واليمن وسوريا.

دعا أبوحمزة الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل إلى مهاجمة حواجز الاحتلال العسكرية وقطع الطريق على المستوطنين.

كما دعا العالم الإسلامي، لأن يكون اليوم الأول من شهر رمضان يومًا عالميًا لنصرة غزة، بالنفير الجاد في كل الساحات، قائلًا: "نحن على يقين بأن جسد الأمة الواحد سيصنع المستحيل، وسيجعل من رمضان أيامًا تاريخية لغسل العار وتهديد وجود كيان العدو والاستكبار العالمي".