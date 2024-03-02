السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": التوصل لوقف إطلاق النار يجب أن يتم فى أسرع وقت

غزة
غزة

قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية، إن استئناف جلسات التفاوض حول اتفاق وقف إطلاق النار يعبر عن رغبة لدى الوسيطين في مصر وقطر للتوصل لاتفاق قبل شهر رمضان المبارك وتفويت الفرصة أمام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يماطل ويتصرف بعنجهية لا مثيل لها.

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وأضاف أبولحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التوصل إلى وقف إطلاق النار يتوجب أن يكون في أسرع وقت وتحديدًا بعد المشاهد المؤلمة التي شاهدناها نتيجة جريمة دوار النابلسي التي راح ضحيتها ما يفوق الـ100 شهيد ومئات الجرحى، حيث وصل الحال في شمال غزة إلى مستوى متدني من الجوع وشهدت الأيام الأخيرة استشهاد كثير من المواطنين، وفي مقدمتهم الأطفال نتيجة عدم وجود ما يأكلونه منذ شهور في الشمال، لذلك فإن الاتفاق سوف ينقذ من تبقى في شمال غزة من الموت جوعًا حيث من المؤكد سوف يكون في بنود الاتفاق إدخال مساعدات عاجلة وبشكل موسع إلى شمال غزة.

وأكد أبولحية ضرورة استمرار الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي لا تأبه لأحد وتضرب بعرض الحائط كل الدعوات التي تنادي بضرورة وقف إطلاق النار حتى ولو لدواع إنسانية بحتة.

مصر قطاع غزة وقف إطلاق النار مفاوضات الهدنة

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