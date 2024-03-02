السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

استشهاد 11 فلسطينيًا فى قصف استهدف مخيمًا للنازحين فى رفح

رفح
رفح

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صحفي لها، استشهاد 11 فلسطينيًا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيمًا للنازحين في رفح، اليوم السبت. 

ووفق البيان فإن 50 شخصًا آخرين أصيبوا في الغارة التي وقعت بالقرب من مستشفى في منطقة تل السلطان في رفح، مضيفة أن أحد الشهداء مسعف في المستشفى.

وقال شاهد لوكالة رويترز الأمريكية، من المنطقة طلب عدم نشر اسمه "أصابت الضربة خيمة واحدة كان الناس يحتمون بها مباشرة. دخلت الشظايا إلى داخل المستشفى الذي كنا نجلس فيه أنا وأصدقائي. نجونا بمعجزة".

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تفجيرات وقصف عشوائى.. آخر المستجدات فى رفح الفلسطينية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف قواته ثمانية نشطاء في خان يونس ونحو 20 ناشطًا في وسط قطاع غزة وثلاثة آخرين في الرمال قرب مدينة غزة.

وجاءت الأعمال القتالية وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة ستستأنف يوم الأحد، حسبما تقول رويترز.

مخيم رفح النازحين استشهاد فلسطينيا

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