تفجيرات وقصف عشوائى.. آخر المستجدات فى رفح الفلسطينية

كشف بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من رفح الفلسطينية، آخر المستجدات في رفح الفلسطينية، خاصة بعد مجزرة "الجوعى"ـ واستهداف قوات الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة، اليوم السبت.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "العدوان ما زال يتصاعد بوتيرة مكثفة ضد قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية، إذ تعرضت لعدة غارات".

استهداف مركبة في رفح

وتابع: "آخر الغارات كانت قبل قليل، إذ تم استهداف مركبة أسفر عن إصابات بين المارّة الذين كانوا قريبين من السيارة، ونقلوا إلى المستشفيات، كما تعرضت رفح مساء أمس، لقصف عدد من المنازل، واستشهاد بعض الأهالي".

وواصل: "صباح اليوم كان هناك تفجيران لمربعات سكنية في المناطق الشرقية والغربية لرفح الفلسطينية، علاوة على قيام طيران الاستطلاع بإطلاق الرصاص على بعض المواطنين الذين كانوا يحاولون تفقد منازلهم بعد ذلك العدوان".

وتابع: "بلدة دير البلح شهدت عنفًا إسرائيليًا على مدار الليلة الماضية، إذ شهدت عدة أحزمة نارية، حيث تساوت 6 منازل فلسطينية بالأرض بعد أن باغتتها الصواريخ الإسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد وإصابات بالعشرات".

وأوضح أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية بشكل عشوائي بدءًا من رفح وحتى بيت حانون، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال تصعد من وتيرة استهداف عدة مناطق بقطاع غزة خلال الساعات الأخيرة الماضية.