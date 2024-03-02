السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تفجيرات وقصف عشوائى.. آخر المستجدات فى رفح الفلسطينية

جانب من القصف الإسرائيلي
جانب من القصف الإسرائيلي

كشف بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من رفح الفلسطينية، آخر المستجدات في رفح الفلسطينية، خاصة بعد مجزرة "الجوعى"ـ  واستهداف قوات الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة، اليوم السبت.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "العدوان ما زال يتصاعد بوتيرة مكثفة ضد قطاع غزة، خاصة مدينة رفح الفلسطينية، إذ تعرضت لعدة غارات".

استهداف مركبة في رفح

وتابع: "آخر الغارات كانت قبل قليل، إذ تم استهداف مركبة أسفر عن إصابات بين المارّة الذين كانوا قريبين من السيارة، ونقلوا إلى المستشفيات، كما تعرضت رفح مساء أمس، لقصف عدد من المنازل، واستشهاد بعض الأهالي".

وواصل: "صباح اليوم كان هناك تفجيران لمربعات سكنية في المناطق الشرقية والغربية لرفح الفلسطينية، علاوة على قيام طيران الاستطلاع بإطلاق الرصاص على بعض المواطنين الذين كانوا يحاولون تفقد منازلهم بعد ذلك العدوان".

وتابع: "بلدة دير البلح شهدت عنفًا إسرائيليًا على مدار الليلة الماضية، إذ شهدت عدة أحزمة نارية، حيث تساوت 6 منازل فلسطينية بالأرض بعد أن باغتتها الصواريخ الإسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد وإصابات بالعشرات".

وأوضح أن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت قذائف مدفعية بشكل عشوائي بدءًا من رفح وحتى بيت حانون، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال تصعد من وتيرة استهداف عدة مناطق بقطاع غزة خلال الساعات الأخيرة الماضية.

رفح الفلسطينية رفح غزة قطاع غزة إسرائيل

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": شهداء ومصابون فى غارة إسرائيلية وسط رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

5 قرارات من النيابة فى واقعة "وفاة طالبة العريش".. هل توجد شبهة جنائية؟

أسعار الذهب اليوم تبدء بالإنخفاض في مستهل التعاملات الصباحية

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع بيرسى تاو لتجديد عقده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير: إسرائيل تطلق موجة استعمار عاتية فى الضفة الغربية

فى اليوم الـ148 من العدوان.. عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر