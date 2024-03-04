الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

رياض منصور لـ"الأمم المتحدة": شعب فلسطين سيتحرر.. وإسرائيل يجب ألا تفلت من العقاب

رياض منصور
رياض منصور

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن الحشد الدولي دعمًا للقضية الفلسطينية، يجب أن يترجم لخطة دولية لفرض عقوبات على إسرائيل. 

ونوه "منصور"، خلال كلمته بمقر الأمم المتحدة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن شعب فلسطين سيتحرر، ومعه سيسود السلام في العالم وينعم بها الجميع.

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أنه لا يجب السماح لإسرائيل بتقويض الأمن والسلم الدوليين دون مواجهة التبعات لجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع أن بنيامين نتنياهولا يحترم القرارات الدولية وإسرائيل يجب ألا تفلت من العقاب، مؤكدًا أن حرية الشعب الفلسطيني حق من حقوقه وليست هبة من أحد.

رياض منصور الامم المتحدة شعب فلسطين سيتحرر شعب فلسطين إسرائيل القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

"الصحة العالمية": نقص الكهرباء بمستشفى كمال عدوان يشكل تهديدًا لحياة المرضى

سموتريتش: واشنطن تسعى إلى شق الحكومة والمجتمع فى إسرائيل

مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى للمساعدات بشمال غزة

القاهرة الإخبارية تتجول بخيام النازحين برفح الفلسطينية.. وطفلة تهدى أغنية لمصر

البحرية البريطانية تتلقى تقريرًا عن حادثة على بعد 91 ميلًا جنوب شرقى عدن

الدفاع الروسية تستهدف موقعين لإطلاق وتشغيل المسيرات الأوكرانية

القاهرة الإخبارية: بدء جولة مفاوضات التهدئة بقطاع غزة لليوم الثانى بالقاهرة

مدفعية الاحتلال تستهدف بالقذائف الفسفورية بلدات بالجنوب اللبنانى

الأكثر قراءة

عاجل.. أزمة السجائر تنتهى خلال 60 يومًا.. تراجع غير مسبوق فى أسعارها

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

فاقت من الغيبوبة.. تطور مفاجئ فى حالة حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر

عاجل.. المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

"التعليم" تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession | دروس الإدارة من أبطال التلفزيون: كيندل روي.. بطل أم ضحية؟ (1)

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال