رياض منصور لـ"الأمم المتحدة": شعب فلسطين سيتحرر.. وإسرائيل يجب ألا تفلت من العقاب

قال السفير رياض منصور، مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، إن الحشد الدولي دعمًا للقضية الفلسطينية، يجب أن يترجم لخطة دولية لفرض عقوبات على إسرائيل.

ونوه "منصور"، خلال كلمته بمقر الأمم المتحدة، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن شعب فلسطين سيتحرر، ومعه سيسود السلام في العالم وينعم بها الجميع.

وأضاف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أنه لا يجب السماح لإسرائيل بتقويض الأمن والسلم الدوليين دون مواجهة التبعات لجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع أن بنيامين نتنياهولا يحترم القرارات الدولية وإسرائيل يجب ألا تفلت من العقاب، مؤكدًا أن حرية الشعب الفلسطيني حق من حقوقه وليست هبة من أحد.