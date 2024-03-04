الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصر والإمارات تواصلان الإسقاط الجوى للمساعدات بشمال غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوى لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة فى تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة، وذلك استمرارًا للجسر الجوى لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطينى الشقيق بقطاع غزة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

يأتى ذلك مع تواصل الجهود المصرية الفاعلة لإقرار التهدئة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وباقى المؤسسات الأممية لتأمين استدامة المساعدات الإنسانية ونقلها إلى داخل القطاع فى ظل استمرار الأزمة الراهنة وما يعانيه أبناء الشعب الفسطينى من نقص فى جميع مقومات الحياة.

مصر والإمارات القاهرة الإخبارية الإسقاط الجوي غزة قطاع غزة

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