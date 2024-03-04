هوكشتاين: يجب العمل على تحقيق الاستقرار في لبنان

أكد آموس هوكشتاين، مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية، خلال زيارته للبنان اليوم، إنه لا بد من تحييد الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

يجب العمل على تحقيق الاستقرار في لبنان

وأضاف " هوكشتاين"، أنه يجب العمل على تحقيق الاستقرار في لبنان، وتخفيف حدة الصراع في الجنوب اللبناني، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

واشنطن وبيروت تبحثان حلا دبلوماسيا لإنهاء العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

ونوه هوكشتاين، أن واشنطن وبيروت تبحثان حلا دبلوماسيا لإنهاء العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، كما أن الولايات المتحدة تعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيقاف العنف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.