الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس النواب اللبناني يبحث مع هوكشتاين البدء بعملية التنقيب ببلوك 9

بري وهوكشتاين
بري وهوكشتاين

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، كبير مستشاري الإدارة الأمريكية لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين.

وثمن بري خلال اللقاء الذى عقد في لبنان اليوم، الجهود التي بذلها هوكشتاين وأثمرت عن البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9، مؤكدا أن جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية واستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي وفي مقدمها الصندوق السيادي كما التشريعات المطلوبة لإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

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هوكشتاين يبحث فى لبنان بدء عمليات التنقيب فى البلوك الرقم 9

وشدد بري علي ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية اليونيفل منذ عام 1978 وحتى الآن، مؤكدا أن لبنان حريص جدا على المحافظة على الإستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني .

وتطرق الطرفان خلال اللقاء علي المستجدات السياسية والاوضاع العامة خلال استقباله سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم .

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هوكشتاين يبحث فى لبنان بدء عمليات التنقيب فى البلوك الرقم 9

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع النشرة اللبناني بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتمع قبل قليل مع المبعوث الأمريكي الخاص اموس هوكشتاين.

ووصل هوكشتاين، اليوم الأربعاء، إلى لبنان لمتابعة بدء عمليات التنقيب في البلوك الرقم 9، وعرض وساطة جديدة لإنهاء ملف الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.

يتعامل هوكشتاين بشكل حذر في هذا الملف، علي الرغم من تفاؤله على إنجاز اتفاق سريع لملف الحدود البرية، استنادا إلى ما توصلت إليه مداولات الأمم المتحدة بشأن التجديد لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب.

يجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية في لبنان أعلنت في وقت سابق، أن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن آموس هوكشتاين يزور لبنان من 30 إلى 31 أغسطس، لمتابعة اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل إليه في أكتوبر 2022.

ئيس مجلس النواب اللبناني الادارة الامريكية أمن الطاقة العالمي هوكشتاين لبنان

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