الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة اجتماعية لـ"القاهرة الإخبارية": لبنان فى أزمة كبيرة.. والبطالة تضاعفت لتصل إلى 60%

لبنان
لبنان

قالت الدكتورة وديعة الأميوني الباحثة الاجتماعية، إن ما يحدث في لبنان الآن دمار حقيقي، حيث منذ 10 سنوات بدأ الاقتصاد الريعي والفساد المستشري في تدمير الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.

تدمير لبنان

وأكدت الدكتورة وديعة الأميوني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن البطالة كانت في لبنان 36% أصبحت اليوم 60%، ولهذا يمكن القول إن هذا البلد الذي أهلكت الصراعات السياسية وسياساته الفاسدة مؤسساته.

وذكرت أن الهجرة اللبنانية أمر قديم ليست حديثة، ومعظم شباب وفتيات لبنان يسافرون في كل دول العالم، يعملون ثم يعودون إلى بلدهم، ويملؤون الشواطئ والمطاعم في الصيف، وهذا ما جعل لبنان يقف على قدمه حتى الآن.

السياحة في لبنان 

وتابعت: "السياحة هي ما تنقذ لبنان أيضا، لأن السياح يحبون لبنان ويعرفون قيمته الجغرافية وتاريخه والمناخ الجميل الذي يتمتع به، ورغم كل الظروف السياسية والأمنية مازال السواح يزورونه، فالأزمة أولًا وأخيرًا تقع على عاتق السياسيين والفساد السياسي".

باحثة اجتماعية القاهرة الإخبارية تدمير لبنان البطالة في لبنان مطروح للنقاش

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