أستاذ دراسات دولية: كوريا الجنوبية لا تسعى للمواجهة المباشرة مع الشمالية

قال الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، إن مناورات واشنطن وسول، تثير القلق في كوريا الشمالية، مشيرًا أن هدها هو التصدي لأي تهديد نووي من قبل كوريا الشمالية.

وأضاف "الشاهر"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار كوريا الشمالية في تطوير الأسلحة النووية، سيتسبب في زعزعة الأمن بين الكورتين.

ونوه، أن كوريا الجنوبية لا تسعى للمواجهة المباشرة مع كوريا الشمالية، حيث تعتمد الجنوبية ما هو إلا تصعيد كلامي، ومن يقويها هي الولايات المتحدة.