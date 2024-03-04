الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": حزب الله أحبط تسللا بريًا لقوات الجيش الإسرائيلى بجنوب لبنان

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أن منذ قليل وصل المبعوث الأمريكي، وحاليًا في جلسة مع رئيس مجلس النواب اللبناني، من أجل التوصل لسبل وقف التوتر في الجنوب اللبناني.

وأشار "سنجاب"، إلى أن مطالب الشعب اللبناني، تتمثل في سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى تسليح الجيش اللبناني بشكل كامل.

 زيادة حدة التوترات في الجنوب اللبناني ومحاولات تسلل إسرائيلية

وزاد حدة التوترات في الجنوب اللبناني، حيث أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن في الصباح، أعلن حزب الله، عن إحباط محاولتين لتسلل عدد من قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة "رميش" بريًا، حيث تعتبر المرة الأولى التي ينفذ الاحتلال الإسرائيلي عملية كهذه.

وأضاف، أنه في البداية كانت جبهة لبنان دعمًا للفلسطينيين، ولكن في الوقت الحالي أصبحت جبهة حرب مستقلة، بسبب تصريحات عدد من المسئولين بحكومة نتنياهو بأن مصير لبنان سيكون مصير قطاع غزة.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية لبنان حزب الله الشعب اللبناني الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

باحثة سياسية: مصر تحاول بكل الطرق التوصل لهدنة قبل رمضان

لافروف: سفارات الاتحاد الأوروبى فى موسكو تدعم المعارضة

رئيس الوزراء الأوكراني يدعو الدول الغربية لتحويل أصول روسيا المجمدة إلى كييف

الاحتلال يعلن استهداف موقعين عسكريين لـ"حزب الله" جنوب لبنان

الدفاع الروسية: تدمير دبابة أمريكية على محور "أفدييفكا" ومقتل 360 عسكريًا أوكرانيًا

إعلام فلسطينى: 17 شهيدًا فى قصف للاحتلال على منزلين بمدينة رفح

القاهرة الإخبارية: ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال إلى 13430 والنساء إلى 8900

نائب البورصة المصرية: المرأة لديها مكتسبات كثيرة فى حكم الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

"منوم فى علبة السجائر".. اعترافات المتهمة الرابعة فى قتل يمنى الجنسية

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

"الوزراء" يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض الأسعار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال