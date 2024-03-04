مراسل "القاهرة الإخبارية": حزب الله أحبط تسللا بريًا لقوات الجيش الإسرائيلى بجنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أن منذ قليل وصل المبعوث الأمريكي، وحاليًا في جلسة مع رئيس مجلس النواب اللبناني، من أجل التوصل لسبل وقف التوتر في الجنوب اللبناني.

وأشار "سنجاب"، إلى أن مطالب الشعب اللبناني، تتمثل في سحب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى تسليح الجيش اللبناني بشكل كامل.

زيادة حدة التوترات في الجنوب اللبناني ومحاولات تسلل إسرائيلية

وزاد حدة التوترات في الجنوب اللبناني، حيث أكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن في الصباح، أعلن حزب الله، عن إحباط محاولتين لتسلل عدد من قوات الجيش الإسرائيلي لبلدة "رميش" بريًا، حيث تعتبر المرة الأولى التي ينفذ الاحتلال الإسرائيلي عملية كهذه.

وأضاف، أنه في البداية كانت جبهة لبنان دعمًا للفلسطينيين، ولكن في الوقت الحالي أصبحت جبهة حرب مستقلة، بسبب تصريحات عدد من المسئولين بحكومة نتنياهو بأن مصير لبنان سيكون مصير قطاع غزة.