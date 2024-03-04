لافروف: سفارات الاتحاد الأوروبى فى موسكو تدعم المعارضة

أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن لدينا معلومات حول إعداد سفارات الاتحاد الأوروبي في موسكو آليات لدعم المعارضة غير النظامية قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، وفقًا لما ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية”.

ويسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتأمين وصوله إلى ولاية حكمه الخامسة، والتي من المقرر إقامتها بعد أسبوعين، حيث من المقرر انعقاد الجولة الأولى منها في 17 مارس 2024 والتي تتيح للفائز بالبقاء في السلطة لمدة 6 سنوات، وفي حالة عدم وجود فائز في الجولة الأولى تنعقد الجولة الثانية بعد 21 يومًا من انتهاء الجولة الأولى.