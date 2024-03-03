الإثنين 04 مارس 2024
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توك شو

مكرم الله عن رواية مقامات الغضب: تتحدث عن المشاعر المكتومة

واصف مكرم الله
واصف مكرم الله

قال المهندس واصف مكرم الله إن رواية مقامات الغضب، للدكتورة صفاء النجار، تتحدث عن المشاعر المكتوم بداخل المجتمع المصري حيث اختارت عائلة للطبقات العليا بحي المنيل، وتناولت منها جوانب الرواية.

أضاف "مكرم الله"، خلال حضورة مناقشة رواية مقامات الغضب، للكاتبة صفاء النجار بصالون شريف العصفوري الثقافي والأدبي أن الكاتبة صفاء النجار حاولت تعكس حال المجتمع بشكل مصغر في حي المنيل.

ونوه أن الشخصيات بالرواية مرسومة بحساسية، واختارت العديد من جوانب المجتمع المصري، والمعايشة مع الثورة، وكيفية إعادة بناء نفوذنا.

أشار إلى أن د.صفاء النجار اختزلت بعض الشىء دور الشخصية المسيحية في الرواية، ولكن لا يضر الرواية، مؤكدًا أن المعالجة كانت رائعة ومكتملة بعض الشىء.

تدور الرواية حول عائلة لا يعرف أفرادها الاتزان، فيقفون على طرفي النقيض، إما التمرد والغضب أو الخنوع والاستسلام، وكلٌّ يدفع الثمن، يخافون الفشل، لكن الانكسار هو الفخ الذي يقعون فيه، تتقاطع مصائر الشخوص مع مصير الوطن في لحظات سياسية واجتماعية حرجة، حيث يمتزج الحب بالخيانة، الأمومة بالعجز اليقين بالشك، الإيمان بالإلحاد، ويشكل الغضب الممزوج بالوجع الوعي بالحياة، تتناوب مقامات الغضب بأصوات شخصياتها ما بين المغامرة والحيرة والترقب والترحال.

مكرم الله رواية مقامات الغضب مقامات الغضب المهندس واصف مكرم الله صفاء النجار

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