القاهرة الإخبارية تتجول بخيام النازحين برفح الفلسطينية.. وطفلة تهدى أغنية لمصر

تجولت كاميرا "القاهرة الإخبارية" داخل مخيمات النازحين بمدينة رفح الفلسطينية، لرصد الأوضاع المتردية التي تحدث عنها الكثير من دول العالم والمنظمات.

وأجرى مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، مقابلة مع أسرة نازحة، أكد عائلها أن الأوضاع سيئة بشكل كبير، بسبب نقص المساعدات والقصف المستمر على المدينة.

فيما وجه أحد النازحين الفلسطينيين الشكر لمصر قيادةً وشعبًا، بسبب الجهود المستمرة لحل الأزمة، والدعم سواء بإقامة معسكرات للنازحين أو علاج المصابين.

كما وجهت طفلة فلسطينية رسالة شكر ممزوجة بالحب والوفاء لمصر وشعبها قائلة: "حبايبنا المصريين.. شكرًا ليكم"، حيث أهدت أغنية "أنا دمي فلسطيني".