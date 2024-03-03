الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"حماس": نعمل بكل جدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان وتكثيف دخول المساعدات

حركة حماس
حركة حماس

قال مصدر قيادي بحركة حماس، مساء اليوم الأحد: “نعمل بكل جدية للتوصل لاتفاق لوقف العدوان وتكثيف دخول المساعدات والإغاثة”.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية مساء اليوم: “نعمل لعودة شعبنا للمناطق التي هجروا منها وخاصة بالشمال وانسحاب كامل للاحتلال”.

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خلال 48 ساعة.. حماس تكشف مفاجآت جديدة للهدنة ورفض طلبات إسرائيل

وأشار المصدر إلى أن وفد الحركة في القاهرة للقاء الأشقاء المصريين والقطريين ولتقديم رؤية الحركة، متابعا: "لا يعنينا وصول أو عدم وصول وفد الاحتلال إلى القاهرة، ولم نعلن مواعيد محددة للتوصل لاتفاق".

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حماس: الاحتلال يمارس التجويع الممنهج بهدف تعميق الكارثة الإنسانية فى غزة

وأكد المصدر أن الاحتلال الإسرائيلي يدير المعارك  الميدانية والتفاوضية بارتباك وتخبط وعشوائية.

خلال 48 ساعة.. حماس تكشف مفاجآت جديدة للهدنة ورفض طلبات إسرائيل

وسبق، أكد مسئول كبير في حركة حماس، الأحد، أنه يمكن ضمان وقف إطلاق النار في غزة خلال 24 إلى 48 ساعة، إذا قبلت إسرائيل مطالب الحركة في المحادثات الجارية، والتي ورد أنها توقفت بسبب رفض حماس تزويد دولة الاحتلال الإسرائيلي بقائمة المحتجزين الذين ما زالوا على قيد الحياة، ولكن يبدو أن إسرائيل رضخت مرة أخرى لشروط حماس، وتوجه وفد منها إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات دون أن تقدم حماس القائمة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، فإن مسئولًا كبيرًا في حركة حماس قال إنه إذا وافقت إسرائيل على مطالب حماس، والتي تشمل عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة وزيادة المساعدات الإنسانية، فإن ذلك سيمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق هدنة خلال الـ24 إلى 48 ساعة المقبلة، وتأتي التعليقات في ظل وصول وفد من مسئوليها إلى القاهرة، لإجراء محادثات حول هدنة مؤقتة محتملة وصفقة محتجزين.

وأضاف المسئول أن حماس طلبت دخول ما لا يقل عن 400 إلى 500 شاحنة يوميًا تحمل الغذاء والدواء والوقود كجزء من اتفاق التهدئة.

حماس دخول المساعدات القاهرة وفد الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي

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