سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" ملامح الهدنة المرتقبة وإعلانها خلال مفاوضات القاهرة

وصلت وفود من حركة حماس ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى القاهرة لاستئناف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة بقطاع غزة، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن ملف الهدنة نضج بشكل كامل وبقى فقط بعض الرتوش ستوضع غدا في القاهرة، والأمور ستسير في اتجاه إتمام ملامح هذه الصفقة.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه وفقا لبعض المعلومات سيتم تسليم أسماء المحتجزين الإسرائيلين الذي سيتم إطلاق سراحهم، وكذلك الأسرى الفلسطيني الذي سيتم إطلاق سراح ويقدر عددهم بـ404 أسرى فلسطينيين مقابل 40 إسرائيليا من فئة النساء والأطفال والمجندات والرجال الكبار في السن، كما سيكون هناك بجانب الهدنة التي ستبدأ حسب تقديراتنا يوم الجمعة المقبل، وسيعلن عنها من القاهرة خلال يومين بحد أقصى، ثم لاحقا سيكون هناك ترتيبات في إدخال المساعدات إلي قطاع غزة، والسماح لسكان الشمال دون الثامنة عشر والنساء بالذهاب إلى الشمال أو الوسط، مع توقف طيران الاحتلال من الساعة العاشرة حتى الساعة السادسة يوميا في أجواء قطاع غزة، إضافة إلى ذلك سيكون هناك انسحاب الاحتلال من عمق المدن.

الرقب: مصر بذلت جهدا كبيرا جدا في ملف التهدئة ووقف إطلاق النار

وأوضح الرقب أن هذه الجولة من المفاوضات قد تكون صعبة لكن ليست الأصعب، لافتا إلي أن الأصعب هي الجولة المقبلة لأنها اخر ورقة ستكون لدى المقاومة وهي ورقة ما تبقى من المحتجزين لديها، والاحتلال سيستعد لاجتياح رفح بعد هذه الهدنة، خاصة أنه ينتظر إتمام هذه الهدنة ليتم استغلال الوقت لتنفيذ عملية النزوح في رفح وإخلاء أكبر عدد ممكن من النازحين، ثم بعد أن يتم السماح لجزء منهم العودة إلى الشمال وإلى الوسط أو خان يونس بعد عملية الاجتياح لرفح ستكون فقط بعد العيد، بعد أن يكون قد اخلى الكتلة السكانية الأكبر في رفح.

وأكد أن مصر بذلت جهد كبير جدا في هذا الأمر، كما أشرنا بقى وضع اللمسات الأخيرة على هذه الصفقة، متوقعا أن القاهرة غدا أو بعد غدا بحد أقصي يومين حتى يعتمدها الكابينت الحرب الإسرائيلي وحكومة الاحتلال، ستعلن الهدنة يوم الأربعاء أو الخميس القادم ثم تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.