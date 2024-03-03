رسالة مهمة.. ماذا قال بايدن للرئيس السيسى قبل انطلاق مفاوضات القاهرة؟

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن كواليس مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قبل انطلاق مفاوضات الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة مرة أخرى في مصر اليوم الأحد، بحضور قادة حركة حماس ووفد إسرائيلي رفيع المستوى، حيث أبلغ الرئيس السيسي وأمير قطر برسالة مهمة.

كواليس مكالمة بايدن مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وجو بايدن

وبحسب الموقع، كانت رسالة بايدن للزعيمين هى مطالبتهم بضرورة التوصل لصفقة في أسرع وقت، حيث يعاني الرئيس الأمريكي من ضغوط متزايدة، ويريد بشدة وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، وهو يرى أن التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين لدى حركة حماس هو السبيل الوحيد للحصول عليه مع الحفاظ على دعمه الثابت لإسرائيل.

وأوضح الموقع أن بايدن طالب الوسطاء المصريين والقطريين بضرورة التوصل لصفقة قبل شهر رمضان في أسرع وقت وبأي ثمن، كجزء من الإطار الذي قدمته الولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس يوم 23 فبراير، ستطلق إسرائيل سراح حوالي 400 أسير فلسطيني - بمن في ذلك 15 مدانًا بقتل إسرائيليين، وفي المقابل ستطلق حماس سراح نحو 40 محتجزًا إسرائيليًا، من بينهم نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ورجال في حالة طبية خطيرة.

وشمل الإطار أيضًا وقفًا للقتال في غزة لمدة ستة أسابيع تقريبًا - يوم واحد لكل محتجز يتم إطلاق سراحه - بالإضافة إلى الاستعداد لعودة أولية وتدريجية للمواطنين الفلسطينيين إلى الجزء الشمالي من القطاع.

ويقول المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون إن حماس لم تقدم ردًا جديًا على اقتراح باريس.

وتابع الموقع أنه في مكالمته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، أخبرهم بايدن كيف تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للموافقة على الصفقة، وحثهم على دفع حماس للموافقة على الصفقة.

وقال مصدر أمريكي آخر على دراية مباشرة بالمكالمات "اتفق الزعماء الثلاثة على أن المسئولية تقع حاليًا على عاتق حماس لسد الفجوات المتبقية في الحزمة".

وأضاف أن "الزعماء المصريين والقطريين وصفوا جهودهم مع حماس وتبادلوا الشعور بالحاجة الملحة لإنجاز ذلك".

وقال مسئول إسرائيلي كبير إن مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنياع، الذي يقود فريق المفاوضات الإسرائيلي، يتحدث كل يوم مع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز حول محادثات المحتجزين.

وقدر المسئول فرص التوصل إلى اتفاق بنسبة 50-50، وقال المسئول: "إن مشاركة بايدن الشخصية ومكالماته مع قادة قطر ومصر مهمة للغاية".

قال مسئول أمريكي إن مقتل عشرات الفلسطينيين يوم الخميس وسط الفوضى التي أحاطت بقافلة مساعدات في غزة زاد من إلحاح بايدن في السعي للتوصل إلى اتفاق محتجزين من شأنه أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار.

بدأت الولايات المتحدة عمليات إسقاط المساعدات جوًا على غزة يوم السبت، وسوف تستمر، لكنها لن تغير قواعد اللعبة في معالجة الأزمة الإنسانية هناك، كما يعترف المسئولون الأمريكيون.

قال مسئولان أمريكيان إن صفقة المحتجزين ووقف إطلاق النار فقط يمكن أن تحسن الوضع بشكل كبير في غزة من خلال السماح بوصول المزيد من الإمدادات الغذائية والطبية إلى المحتاجين - وتقليل حافز العصابات الإجرامية لنهب المساعدات.