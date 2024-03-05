الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وصول أكثر من 34 شهيدًا لمجمع الشفاء الطبى ومستشفى غزة الأوروبى

شهيدا
شهيدا

وصل أكثر من 34 شهيدًا إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى غزة الأوروبي، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استهداف الاحتلال منازل المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، فيما وصل 25 شهيدًا إلى مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس، 17 منهم ارتقوا في قصف لمنزل عائلة الفقعاوي.

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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف على المناطق الشمالية لقطاع غزة

وأصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال شارع الرشيد الساحلي، مقابل وسط قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها لمدينة خان يونس والمناطق المحيطة بها، وعلى رأسها مدينة حمد شمال مدينة خان يونس.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم 151 على التوالي، حيث شن عشرات الغارات العشوائية، على قطاع غزة، الذي يواجه أهله المجاعة وسوء التغذية بسبب حرمانه من إدخال المساعدات بشكل كاف وقتل واستهداف كل من توجه للحصول عليها، والأحزمة النارية، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي وسط وشمال وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الإثنين، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني إلى 30 ألفًا و534 شهيدًا و71 ألفًا و920 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف على المناطق الشمالية لقطاع غزة

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