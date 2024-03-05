مع استمرار مفاوضات القاهرة.. ماذا جرى فى غزة الـ24 ساعة الماضية؟

مع اقتراب دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الشهر السادس، تواصل مصر إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، في الوقت الذي تقود فيه محادثات وقف إطلاق النار، مع الوسطاء القطريون والأمريكيون في القاهرة؛ لتسوية محادثات وقف إطلاق النار المتعثرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتعقد المحادثات في غياب ممثلين عن إسرائيل، حيث أعلنت الأخيرة عن أنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة، وقال مسئول إسرائيلي: إن قرار تخطي المحادثات اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

في غضون ذلك، كانت هناك تطورات أخرى بشأن ما يحيط بالحرب الدموية الإسرائيلية على القطاع المحاصر الذي يعاني سكانه أزمة جوع وظروف يائسة بسبب خنق إسرائيل للمساعدات؛ ما يعزز الحاجة الملحة لمحادثات وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

ما يجب معرفته بشأن أبرز الأحداث