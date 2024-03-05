الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مع استمرار مفاوضات القاهرة.. ماذا جرى فى غزة الـ24 ساعة الماضية؟

سكان غزة الجوعى يتجمعون
سكان غزة الجوعى يتجمعون للحصول على الطعام

مع اقتراب دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة  الشهر السادس، تواصل مصر  إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، في الوقت الذي تقود فيه محادثات وقف إطلاق النار، مع الوسطاء القطريون والأمريكيون في القاهرة؛ لتسوية محادثات وقف إطلاق النار المتعثرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتعقد المحادثات في غياب ممثلين عن إسرائيل، حيث أعلنت الأخيرة عن أنها لن ترسل وفدا إلى القاهرة، وقال مسئول إسرائيلي: إن قرار تخطي المحادثات اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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شكرى: الوصول إلى وقف إطلاق النار أمر جوهرى لإنهاء الكارثة الإنسانية

في غضون ذلك، كانت هناك تطورات أخرى بشأن ما يحيط بالحرب الدموية الإسرائيلية على القطاع المحاصر الذي يعاني سكانه أزمة جوع وظروف يائسة بسبب خنق إسرائيل للمساعدات؛ ما يعزز الحاجة الملحة لمحادثات وقف إطلاق النار هذا الأسبوع. 

ما يجب معرفته بشأن أبرز الأحداث

  • أعاد المتحد باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أمس الإثنين، التأكيد على أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل، رغم أنها تواجه رد فعل عنيفًا بسبب دعمها العسكري المستمر لحكومة الاحتلال الإسرائيلية في مواجهة اتهامات انتهاك حقوق الإنسان.
  • عقد وزير حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، أحد المنافسين السياسيين الرئيسيين لنتنياهو، اجتماعات مثيرة للجدل مع مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى، بمن في ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس، خلال رحلة استغرقت ثلاثة أيام إلى واشنطن. وقال مسئول إسرائيلي إن جانتس لا يمثل الحكومة، وسط غضب واضح من نتنياهو وحلفائه بشأن الرحلة. ودافع البيت الأبيض عن زيارة غانتس، مؤكدا أنه جزء من حكومة الحرب الإسرائيلية. وقالت هاريس إن الاجتماعات ستركز على اتفاق لوقف إطلاق النار لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في غزة.
  • وجد فريق منظمة الصحة العالمية "مستويات حادة من سوء التغذية، وأطفالا يموتون جوعا، ونقصا خطيرا في الوقود والغذاء والإمدادات الطبية، ومباني المستشفيات مدمرة"، وذلك خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى مستشفيي العودة وكمال عدوان في شمال غزة، حسبما ذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.اتهمت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إسرائيل باحتجاز وتعذيب بعض موظفيها، وإجبارهم على الإدلاء باعترافات كاذبة حول علاقات الوكالة بحركة حماس. وقالت: "إن الاعترافات الكاذبة استُخدمت لنشر معلومات مضللة"، دون ربط تلك الاعترافات بالادعاءات الموجهة ضد الموظفين الـ12 المتهمين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر.
  • قالت براميلا باتن، مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي والنساء، إن فريقها عثر على أدلة تشير إلى أن هناك "معلومات واضحة ومقنعة" تفيد بأن بعض "الرهائن" في غزة "تعرضوا للعنف الجنسي"، و"أسباب معقولة" للاعتقاد بأن العنف الجنسي مستمر.
  • لم يعد هناك مكان لدفن الموتى في إحدى المقابر الرئيسية في غزة، كما قال القائم على رعايتها. وقالت وزارة الصحة في غزة يوم الإثنين إن 124 شخصا استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة إن ثمانية أشخاص على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على شاحنة لتوزيع المساعدات وسط غزة.
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محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا

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