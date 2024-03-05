الجيش الأمريكي يعلن تضرر سفينة حاويات مملوكة لسويسرا بصاروخ حوثي

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثيين اليمنية، أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن بعد منتصف ليل الإثنين، مما أدى إلى إصابة سفينة حاويات مملوكة لسويسرا ترفع العلم الليبيري في خليج عدن وإلحاق أضرار بها.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، نقلته شبكة "سي إن إن"، أن أحد الصاروخين أصاب السفينة (إم.إس.سي سكاي 2) ما أدى لوقوع أضرار لكن دون تقارير عن إصابات.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن السفينة استمرت في إبحارها نحو وجهتها ولم تطلب المساعدة.

وتابعت: "أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعًا عن النفس ضد صاروخين كروز مضادين للسفن للحوثيين، شكلا تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية بالمنطقة".

ويشن الحوثيون، الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف الضغط على إسرائيل وحلفائها لوقف الحرب في غزة.

وقالت الجماعة الحوثية، مرارًا وتكرارًا: "إن عملياتها في البحر الأحمر ستتوقف بمجرد أن توقف إسرائيل الحرب وترفع حصارها عن الأراضي الفلسطينية".

جهود وقف إطلاق النار مستمرة في القاهرة وواشنطن

في غضون ذلك، أفادت تقارير غربية بأنكبار القادة الأمريكيين والإسرائيليين سوف يجتمعون في واشنطن هذا الأسبوع؛ لمناقشة حرب غزة التي اقتربت من دخولها الشهر السادس، في الوقت الذي تستمر مصر في محاولاتها لإحلال السلام في القطاع الفلسطيني قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ حيث تعقد محادثات في القاهرة بين الوسطاء وحركة حماس الفلسطينية.

ووفق مطلعون على المحادثات، فإن المفاوضات باتت تشهد مرونة أكبر من الأطراف المعنية، بعد تنازل إسرائيل عن شرط الحصول على قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء والاكتفاء بأعدادهم فقط، مما يرفع حالة التفاؤل بإمكانية الإعلان عن اتفاق للهدنة قبل بداية شهر رمضان، الذي يبدأ في الثامن من أبريل القادم.