السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مع وجود العديد من الوظائف الزراعية في إسرائيل شاغرة نتيجة للحرب في غزة، يتطلع المهاجرون الأفارقة إلى سد هذه الفجوة، في ظل انهيار الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر الماضي دون تحقيق نصر يذكر.

وتشير التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن النقص في العمال يتراوح بين 30 ألفًا و40 ألفًا؛ ويعود ذلك إلى حد كبير إلى عدم قدرة العمال الفلسطينيين على الوصول إلى أماكن عملهم السابقة وإلى مغادرة المهاجرين الأجانب البلاد خوفًا من النزاع.

وبحسب موقع "فريند ديلي"،  السبت، فقد سافر حوالي 1500 عامل من كينيا، وكذلك حوالي 400 من مالاوي، إلى إسرائيل، براتب شهري قدره حوالي 1500 دولار لكل منهم، وهذا يعني تحويلات مالية كبيرة لهذه البلدان.

وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا، أن بلاده تأمل في إرسال 100 ألف عامل إلى إسرائيل من خلال اتفاق مع حكومة الأخيرة. 

وقال شاكويرا: "إن هذا يمكن أن ينتج نحو 6 ملايين دولار من التحويلات".

وكانت مالاوي تتفاوض مع إسرائيل بشأن شروط العمل، وقد حصلت على ضمانات بشأن سلامة مواطنيها.

ومالاوي تعاني من عجز مالي كبير، حيث تظهر التقارير أن ما يقارب الـ 70% من سكانه عاطلون عن العمل وتحت خط الفقر.

خسارة 15 ألف عامل زراعي منذ بدء حرب غزة

وكانت إسرائيل تسعى إلى تخفيف النقص في العمالة لديها من خلال التوظيف في أماكن أخرى في أفريقيا أيضًا، بما في ذلك تنزانيا وأوغندا.

وخسرت إسرائيل ما يقرب من 15 ألف عامل زراعي منذ بدء الحرب؛ إذ كان معظم العمال الزراعيين الأجانب البالغ عددهم نحو 30 ألفًا في إسرائيل من تايلاند. 

وكان يعمل حوالي 9 آلاف فلسطيني في القطاع الزراعي الإسرائيلي، ومنعت إسرائيل دخولهم إلى البلاد منذ اندلاع عملية "طوفان الأقصى" 7 أكتوبر.

txt

تقرير بريطانى: حرب غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلى أكثر من 60 مليار دولار

إسرائيل غزة الاقتصاد الإسرائيلي انهيار الاقتصاد الإسرائيلي قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي كينيا مالاوي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى يدين مجزرة شاحنة المساعدات بغزة

"كيربى": مجزرة المساعدات تظهر ضرورة موافقة حماس وإسرائيل على وقف النار

بايدن: إسرائيل وحماس "لم تصلا بعد" إلى مفاوضات وقف إطلاق النار

الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 9000 امرأة فى غزة منذ 7 أكتوبر

الاحتلال يرتكب 16 مجزرة جديدة فى قطاع غزة

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

ألمانيا تطالب إسرائيل بـ"شرح كامل" بشأن مجزرة شارع الرشيد بغزة

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود