الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التضخم السنوى بإسرائيل يسجل أعلى مستوى فى 20 عاما

التضخم بإسرائيل
التضخم بإسرائيل

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن معدل التضخم في إسرائيل سجل حتى نهاية 2022 أعلى مستوى له خلال السنوات الـ20 الماضية.

وسائل إعلام: التضخم السنوي في إسرائيل يسجل أعلى مستوى في 20 عاماليبرمان يحذر من أن حكومة نتنياهو ستضر بالاقتصاد
وأكد مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أنه في نهاية العام الماضي، من أكتوبر إلى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3٪.

ووفقا للملخص الإحصائي، بلغ معدل التضخم السنوي في عام 2022، 5.3٪.

وذكرت الصحيفة أن هذا هو أعلى رقم منذ عام 2002 عندما بلغ معدل التضخم السنوي 6.3٪، ومنذ ذلك الحين لم يتجاوز عتبة الـ3.9٪.

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