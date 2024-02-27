تقرير بريطانى: حرب غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلى أكثر من 60 مليار دولار

رصد تقرير لـ "ذا تايمز" البريطانية، يفيد بأن "بنك إسرائيل" يقدر أن حرب غزة تكلف 46 مليار جنيه إسترليني (ما يقارب 60 مليار دولار) بحلول نهاية السنة المقبلة.

ويكلف نقص العمالة وحده 475 مليون جنيه إسترليني (570 مليون دولار) في الأسبوع.

وأشار التقرير إلى أن فقدان جنود الاحتياط والمهاجرين والفلسطينيين في القوى العاملة يعد السبب الرئيسي لانكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 20% تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2023 وهو أكبر انكماش منذ الوباء، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن مكتب الإحصاء المركزي.

وقد تم استدعاء حوالي 300 ألف جندي احتياطي للخدمة، بينما عاد العمال الأجانب إلى بلادهم في رحلات إجلاء ترعاها دولهم إلى تايلاند والصين والفلبين. كما فقدت إسرائيل حوالي 18.500 عامل من غزة و160 ألف عامل من الضفة الغربية بعد تقييد تصاريح عملهم، بحسب التقرير المذكور.

التأثير على قطاع الزراعة في غزة

وقد أثر هذا الوضع بشدة على قطاع الزراعة، إذ تعد "إسرائيل" سابع أكبر مصدر للفواكه الاستوائية في العالم، وهي ثالث أكبر منتج يتم تصديره من إسرائيل إلى المملكة المتحدة، بعد الأدوية والماس. ولمعالجة النقص المزمن في العمالة، تقوم إسرائيل حاليًا بحملات توظيف في الهند وسريلانكا وملاوي.

ووفق التقرير يظهر تأثير الحرب على المناطق الحضرية والريفية في تل أبيب في متجر للخضروات في شارع روتشيلد، حيث كان صاحب المتجر، بن مزراحي، يعتذر للعملاء عن ارتفاع الأسعار.