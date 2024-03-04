الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الخارجية الأمريكية": بايدن وجانتس يناقشان دخول المساعدات إلى غزة

بايدن
بايدن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن المساعدات التي تدخل إلى غزة غير كافية، مشددة على ضرورة تغيير هذا النهج.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان اليوم: "نستخدم عمليات الإنزال الجوي بسبب عدم دخول مساعدات كافية إلى قطاع غزة"، لافتة إلى دراسة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر البحر وعبر الوسائل الأخرى.

كما اعتبرت الخارجية الامريكية، أنه من الصعب للغاية الآن إيصال المساعدات من جنوب غزة ووسطها إلى شمالها، قائلة: "سنواصل دعم حملة إسرائيل العسكرية في غزة ومدها بالمساعدات العسكرية لضمان عدم تكرار السابع من أكتوبر".

وأشارت إلى أن وضع المساعدات إلى غزة سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع بيني جانتس، قائلة: "الرئيس بايدن أوضح أنه لن يرسل قوات عسكرية إلى غزة".

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