الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ايهود أولمرت: يجب أن تكون للفلسطينيين دولتهم ويمارسوا حقهم بتقرير مصيرهم

أولمرت
أولمرت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت، مساء اليوم الأحد، إنه يجب أن تكون للفلسطينيين دولتهم ويمارسوا حقهم بتقرير مصيرهم.

وأضاف أولمرت في تصريحات لشبكة سي إن إن، أن التحريض الذي يمارسه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش للمستوطنين يشكل خطرا جديا على دولة إسرائيل.

وأكد أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قائمة على مجموعة متشددين يعتقدون أن الضفة الغربية يجب أن تكون جزءا من إسرائيل.

txt

فصائل عراقية تقصف محطة المواد الكيميائية فى ميناء حيفا شمالى إسرائيل

وسبق، ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب إسرائيل، إن حكومة بنيامين نتنياهو انتهت وعلينا التوجه إلى انتخابات مبكرة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو وبّخ جانتس وقال له إن إسرائيل فيها رئيس حكومة واحد وهو بنيامين نتنياهو، وفي ذلك إشارة ودلالة على وجود تخوفات جدية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي حسبما يثار في وسائل الإعلام الدولية أو الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وبعض الدول العربية أصبحت تتعامل مع بيني جانتس على أنه خليفة نتنياهو.

txt

خلال 48 ساعة.. حماس تكشف مفاجآت جديدة للهدنة ورفض طلبات إسرائيل

 

إيهود أولمرت بن غفير سموتريتش إسرائيل نتنياهو الضفة الغربية

الأكثر قراءة

عاجل| تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

عاجل.. الدولار يواصل الهبوط لـ40 جنيهًا فى السوق السوداء والذهب يخسر 1300 جنيه

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

معهد الفلك يُصدر بيانًا حول موعد أول أيام رمضان

وقف مؤقت لإطلاق النار وصفقة جديدة.. ماذا يفعل "جانتس" فى واشنطن؟

المشدد 7 سنوات لـ 4 سيدات قاموا بتعذيب أطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين