ايهود أولمرت: يجب أن تكون للفلسطينيين دولتهم ويمارسوا حقهم بتقرير مصيرهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود أولمرت، مساء اليوم الأحد، إنه يجب أن تكون للفلسطينيين دولتهم ويمارسوا حقهم بتقرير مصيرهم.

وأضاف أولمرت في تصريحات لشبكة سي إن إن، أن التحريض الذي يمارسه إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش للمستوطنين يشكل خطرا جديا على دولة إسرائيل.

وأكد أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قائمة على مجموعة متشددين يعتقدون أن الضفة الغربية يجب أن تكون جزءا من إسرائيل.

وسبق، ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن أفيجدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب إسرائيل، إن حكومة بنيامين نتنياهو انتهت وعلينا التوجه إلى انتخابات مبكرة، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية.

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن نتنياهو وبّخ جانتس وقال له إن إسرائيل فيها رئيس حكومة واحد وهو بنيامين نتنياهو، وفي ذلك إشارة ودلالة على وجود تخوفات جدية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي حسبما يثار في وسائل الإعلام الدولية أو الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة وبعض الدول العربية أصبحت تتعامل مع بيني جانتس على أنه خليفة نتنياهو.